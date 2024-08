Castrovilli alla Lazio diretta presentazione: segui la conferenza LIVE

Giornata di presentazioni in casa Lazio . A pochi giorni dall'inizio del campionato, i nuovi acquisti dei biancocelesti Castrovilli, Dele-Bashiru e Tchaouna rispondono alle domande dei giornalisti: segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

15:30

Dia, cosa manca per l'annuncio

Se per Folorunsho è tutto ancora in alto mare, la situazione è diversa per Boulaye Dia: cosa manca per l'annuncio.

15:15

Lazio, il retroscena su Folorunsho

Tempo di presentazioni, senza dimenticarsi del calciomercato. Tra le idee della Lazio resiste Folorunsho: il retroscena.

15:00

Lazio, si avvicina l'esordio in campionato

Lazio in campo contro il Venezia per la gara valida per la prima giornata della Serie A 2024/2025: ecco quando esordirà.

14:45

Lazio, sale l'attesa per le presentazioni

Tutto pronto per la prima conferenza da giocatori della Lazio di Castrovilli, Dele-Bashiru e Tcahouna: inizio programmato per le 15:30.

Sala stampa Formello