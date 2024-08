Lazio, Zaccagni punta su Castellanos: "Sarà la sua stagione"

Zaccagni e gli obiettivi della Lazio

La squadra biancoceleste ha cambiato pelle rispetto allo scorso anno: "Ci aspetta una bellissima stagione - ha ribadito Zaccagni. - Siamo carichi per il debutto contro il Venezia, dove sono cresciuto un anno in prestito, il lavoro durante il precampionato è stato buono. Abbiamo tanta fiducia nella squadra e nel nostro percorso, non vediamo l'ora di iniziare". Zaccagni si aspetta una stagione equilibrata, con "una Serie A sempre più competitiva e difficile, dove le squadre che erano già forti si sono rinforzate e quelle che lottano per non retrocedere hanno calciatori interessanti. Dovremo lottare fino alla fine di ogni gara per conquistare la vittoria. Sono andati via giocatori importanti però ne sono rimasti tanti altri ugualmente importanti. Questa Lazio ha almeno sette capitani nello spogliato, non ci sono dubbi".