Lazio, infortunio per Gila: ecco come sta il difensore spagnolo

ROMA - Importante defezione in difesa per il tecnico della Lazio, Marco Baroni, in vista del debutto in Serie A contro il neopromosso Venezia in programma domenica 18 agosto allo stadio Olimpico (calcio d'inizio ore 20:45). Si è fermato Mario Gila: il difensore spagnolo, che aveva riportato la frattura della falange dell'alluce del piede sinistro, alza ancora bandiera bianca.