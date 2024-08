Baroni, buona la prima: "Lazio pronta, ma può migliorare. E su Castellanos..."

ROMA - Buona la prima sulla panchina della Lazio per Marco Baroni, che al suo esordio ufficiale alla guida dei biancocelesti ha battuto 3-1 in rimonta il Venezia all'Olimpico nel match valido per la prima giornata della Serie A.

"Sappiamo che c'è stato un cambiamento ma la squadra è pronta - ha detto Baroni, nuovo tecnico della Lazio -, abbiamo dei margini di miglioramento importanti perché c'è grande partecipazione da parte del gruppo. I ragazzi hanno fatto molto bene, anche nelle difficoltà. Siamo andati sotto per un errore, ma abbiamo fatto un buon palleggio, voglio che la squadra comandi il gioco e sia aggressiva nel recupero palla. Ringrazio la squadra per l'atteggiamento e anche il pubblico, è stata una bella serata. Qui ci sono giocatori bravi, con ragazzi che hanno atteggiamenti importanti dal punto di vista umano".

In conferenza stampa Baroni ha inoltre sottolineato come "i tre punti sono sempre fondamentali, ma non ho timore di sbagliare partita. A volte può non andare bene dal punto di vista del risultato, ma se si lavora con impegno non c'è questa possibilità". Parlando di Castellanos, uomo partita contro il Venezia, il tecnico lo ha descritto come "un giocatore forte che ha bisogno di giocare, quest'anno avrà più spazio e la squadra lavorerà per lui. Dele-Bashiru? Deve capire il nostro calcio e giocare, ma abbiamo tanti altri centrocampisti bravi che stanno crescendo. Deve diventare un recuperatore di palloni, ma non è facile".

