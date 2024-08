Lazio, Dia si presenta: "Qui ho trovato una famiglia"

Una storia che arriva da lontano

In francese, nonostante l'ottimo italiano, Dia preferisce parlare del suo percorso da calciatore: "La mia storia arriva da molto lontano, ci sono stati tanti ostacoli nella mia carriera, soprattutto per via dell'altezza. Il mio primo contratto è arrivato dopo i vent'anni e nel frattempo ho lavorato in officina per aiutare la mia famiglia. Poi è andata come doveva andare e sono felice".