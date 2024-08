Udinese-Lazio 2-1, le pagelle dei biancocelesti: Noslin fuori partita, Vecino confuso

Baroni (all.) 5 Lazio aggredita, incapace di riaggredire. Squadra poco attraente rispetto all’esordio, scollegata e scollata.

Provedel 6

Lucca colpisce senza che Casale lo contrasti. Thauvin lo lasciano accomodare indisturbato. Poteva poco. Ha tolto un gol a Brenner.

Lazzari 6

Si è scatenato nel finale, da lui una carrettata di cross per Vecino e Castellanos.

Casale 4,5

La svista di Garzelli, un trappolone, ma non ci si ferma mai. Lucca ha ringraziato. Un recupero a fine primo tempo, non è rientrato.

Patric (1'st) 5

Il lancio senza meta lancia la ripartenza del 2-0. Non contrasta Thauvin quando affonda nel burro della difesa.

A. Romagnoli 5

Si ferma anche lui sul gol di Lucca (teneva in gioco Payero). Sul secondo era salito a centrocampo per tamponare Thauvin, è rimasto a spasso. Un giallo per proteste. Eppure era stato suo l’unico tiro del primo tempo, salvataggio di Ehizibue.

Marusic 4,5

Tavares non gioca, è in ritardo e tocca sempre a lui a sinistra. Il cross di Thauvin, dopo rimessa laterale, nasce dalla sua fascia. Il francese non gli ha dato tregua.

Hysaj (37'st) sv