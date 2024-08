Baroni diretta prima di Lazio-Milan: la conferenza stampa LIVE

ROMA - Dopo aver conosciuto il nome delle avversarie in Europa League, la Lazio si concentra sul campionato. I biancocelesti, reduci dal ko con l'Udinese, affronteranno il Milan di Fonseca nella terza giornata. Marco Baroni, tecnico dei romani, ha presentato la sfida in conferenza stampa. Segui la cronaca...

16:12

Baroni e l'esperienza

Baroni rispetto ai suoi predecessori, non ha chiesto tempo:" È la realtà. Io sono un uomo, vorrei avere 20 anni, ma non li ho, ma ho esperienza e tante partite alle spalle. Non posso volere tempo. Si gioca ogni settimana, cosa devo chiedere? Poi conosco le difficoltà, attenzione. Ma si possono ridurre i tempi quando c'è forte volontà di attenzione e cambiamento".

16:10

Baroni sull'approccio alle partite

"Come si migliora l'approccio alle partite? Trovando aggressività e compattezza. E' una cosa sulla quale stiamo lavorando. Con il Milan dovremmo fare una gara con pochissimi errori. Sui gol presi ad inizio gara è fondamentale l'atteggiamento: ci sono dei momenti in cui non possiamo staccare la spina. Come quando la palla esce in fallo laterale. C'è partecipazione al lavoro e certi errori non verranno ripetuti".

16:06

Baroni e il gioco sulle fasce

"La squadra ad Udine ha provato a produrre, andando sull'esterno. Quest'anno molte squadre giocheranno 3-4-2-1, occupando densità al centro. Noi abbiamo fatto tanti cross, Lazzari da solo ne ha fatto tredici, ma dobbiamo avere più cattiveria. Dobbiamo attaccare con più cattiveria, riempiendo l'area. Dobbiamo lavorare sull'equilibrio, però abbiamo giocato con due squadre con la difesa bassissima, sono sempre partite complicate. Siamo mancati in quelle cose che non possiamo permetterci. Tipo andare subito sotto, inutile tornare su episodio di Udine. Uguale nella ripresa con un altro gol evitabile dopo pochi minuti. Ho visto comunque cose buone. Domani devi fare la partita perfetta, ma la Lazio la può fare"

16:01

Baroni sulle caratteristiche di Castellanos e Dia

"Taty è un centravanti: ha tirato undici volte in porta e gioca con una grande ferocia. Sapevo che era un ragazzo forte, ma aha avuto un atteggiamento importante. ed è un giocatore che ha mobilità e questo mi piace. Anche Dia ha mobilita, ma ci sono due fasi: su una non mi preoccupa, sull'altra dobbiamo lavorare". Sul Milan: "Arriverà una squadra ferita. Molto passerà dalla nostra prestazione. Conosciamo il valore del loro organico, ma siamo noi che dobbiamo esserci".

15:59

Baroni sul gruppo

"Rosa in grado di giocare campionato e Europa? Non è che possiamo farlo. Dobbiamo farlo. Dovremmo essere attenti a tutto, anche alla gestione del gruppo e agli infortuni".

15:57

Baroni su Rovella

"Rovella è un giocatore importante, fondamentale: ha fatto molto bene con il Venezia, al di la dell'episodio del gol. Ma io non guardo mai all'errore, solo alla prestazione. E' un giocatore che stimo e so quello che potrà dare. Vecino è stata una scelta dovuta alla fisicità, che l'Udinese aveva. Soprattutto sulle palle inattive. Sono giocatori che lavorano con grande partecipazione e mi aspetto dal centrocampo una crescita".

15:55

Baroni sulla preparazione dell'Europa League

"Campionato o Europa League? Come fai a scegliere. Sono competizioni da giocare: sono partite che danno spessore alla squadra sotto tutti i punti di vista, quindi ben vengano. La squadra per quello che riguarda i passaggi riusciti è tra le prime: è l'atteggiamento che deve cambiare. Non possiamo partire piano: questa squadra deve andare forte, anche nell'atteggiamento mentale. Due gol presi vengono da falli laterale. Bisogna lavorare: su quelle situazioni dobbiamo avere un atteggiamento diverso".

15:53

Baroni su Tchaouna

"Giocare un big match è un'emozione bellissima. Sarà meraviglioso il pubblico, lo stadio e tutto l'ambiente. Tchaouna è un ragazzo che sta lavorando: ha qualità, corsa, può giocare sia a destra che a sinistra, sicuramente meglio a destra: gli stiamo centrando il ruolo. Può essere la sua partita. Sicuramente sarà in campo, vedremo se dall'inizio".

15:48

Baroni sull'Europa League

Sarri non amava l'impegno infrasettimanale e preferiva la settimana in cui poteva allenare la squadra a quella in cui ci si allenava giocando. "Da allenatore sono d'accordo con Sarri, ma il calcio corre in avanti: verso i diritti e le maggiori partite, creando intorno al movimento qualcosa di fruibile a tutti. Quando un cavallo è lanciato non si può tirare la briglia, ma correrci insieme. Il sorteggio? Abbiamo due olandesi, due francesi e una spagnola: è una competizione bellissima, dove noi dobbiamo fare prestazioni di livello. Non ci sono partite facili a livello internazionale, basta vedere la Fiorentina ieri. Ci penseremo tra un pò...".

15:46

Baroni sulla coppia Castellanos-Dia

"Anche qui vale lo stesso discorso delle responsabilità. Io preferisco fare un passo avanti che uno indietro. La gara di domani è una di quelle dove devi produrre gioco. Giocare con Dia e Castellanos è una delle soluzioni. Ma deve esserci equilibrio. Per fare questo ci vuole consapevolezza e sacrificio, ma è una soluzione".

15:45

Baroni su Nuno Tavares

"Le sconfitte non sono mai salutari. A me perdere fa male e deve fare male anche ai giocatori. Dispiace perchè molto della sconfitta sta nell'atteggiamento. In quattro tempi giocati abbiamo preso gol dopo cinque minuti. E su questo dobbiamo stare attenti. Dobbiamo partire sparati e modificare l'atteggiamento". Sui nuovi acquisti: "Nuno Tavares sta molto meglio: non gioca una gara da febbraio scorso, ma prima parlavo di prendersi dei rischi e uno è questo. Per tornare in forma deve giocare. Lo stesso per Castrovilli. I ragazzi stanno crescendo ed ora ci sono i presupposti per partire dall'inizio o entrare in partita".

15:42

Baroni sulla fase offensiva

"Alle motivazioni legate alla gara dello scorso anno non credo. Noi dobbiamo pensare alla partita di oggi e fare una partita perfetta. Ce lo chiede l'avversario. La difesa? Io parlo di equilibrio. Qualcosa dobbiamo rischiare: abbiamo fatto quattro gol e preso tre pali, oltre ad essere la squadra che ha tirato più angoli e fatto più cross. Lo scorso anno la Lazio è stata quindicesima per tiri in porta. Dobbiamo aumentare la fase offensiva, ma mantenere gli equilibri di squadra: la pressione, la palla pressata, la corsa di rientro".

15:39

Baroni su Lazio-Milan e il mercato

"Dobbiamo fare una partita di grandissimo spessore contro un avversario costruito per vincere lo scudetto e che nelle prime due partite ha tirato di più in porta". Sul mercato. "Non ne voglio parlare. Voglio parlare solo della parita, poi a fine mercato darò tutte le risposte".

15:37

Baroni su Eriksson

Baroni inizia con un ricordo di Eriksson. "L'ho avuto come tecnico e nei miei confronti, anche se ero giovanissimo, ha sempre avuto una grande attenzione. Ho un ricordo straordinario Inutile spendere parole per lui: tutti sanno la sua grandezza ed è una perdita incredibile per tutto il mondo del calcio".

15:36

Inizia la conferenza stampa di Baroni

Il tecnico della Lazio Marco Baroni inizia la conferenza stampa a Formello

15:25

Lazio, le avversarie in Europa League

Le avversarie e il calendario della Lazio, con le gare in casa e in trasferta (LEGGI TUTTO...)

15:15

Lazio, ecco Gigot

E' arrivato nella notte a Fiumicino Samuel Gigot, il difensore acquistato dalla Lazio per sostituire Casale, ceduto al Bologna (LEGGI TUTTO...)

15:15

A breve la conferenza stampa di Marco Baroni

Il tecnico della Lazio presenterà la sfida con il Milan, valevole per la terza giornata di serie A.

Formello - Roma