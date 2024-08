Baroni diretta prima di Lazio-Milan: la conferenza stampa LIVE

ROMA - Dopo aver conosciuto il nome delle avversarie in Europa League, la Lazio si concentra sul campionato. I biancocelesti, reduci dal ko con l'Udinese, affronteranno il Milan di Fonseca nella terza giornata. Marco Baroni, tecnico dei romani, ha presentato la sfida in conferenza stampa. Segui la cronaca...

15:48

Baroni sull'Europa League

Sarri non amava l'impegno infrasettimanale e preferiva la settimana in cui poteva allenare la squadra a quella in cui ci si allenava giocando. "Da allenatore sono d'accordo con Sarri, ma il calcio corre in avanti: verso i diritti e le maggiori partite, creando intorno al movimento qualcosa di fruibile a tutti. Quando un cavallo è lanciato non si può tirare la briglia, ma correrci insieme. Il sorteggio? Abbiamo due olandesi, due francesi e una spagnola: è una competizione bellissima, dove noi dobbiamo fare prestazioni di livello. Non ci sono partite facili a livello internazionale, basta vedere la Fiorentina ieri. Ci penseremo tra un pò...".

15:46

Baroni sulla coppia Castellanos-Dia

"Anche qui vale lo stesso discorso delle responsabilità. Io preferisco fare un passo avanti che uno indietro. La gara di domani è una di quelle dove devi produrre gioco. Giocare con Dia e Castellanos è una delle soluzioni. Ma deve esserci equilibrio. Per fare questo ci vuole consapevolezza e sacrificio, ma è una soluzione".

15:45

Baroni su Nuno Tavares

"Le sconfitte non sono mai salutari. A me perdere fa male e deve fare male anche ai giocatori. Dispiace perchè molto della sconfitta sta nell'atteggiamento. In quattro tempi giocati abbiamo preso gol dopo cinque minuti. E su questo dobbiamo stare attenti. Dobbiamo partire sparati e modificare l'atteggiamento". Sui nuovi acquisti: "Nuno Tavares sta molto meglio: non gioca una gara da febbraio scorso, ma prima parlavo di prendersi dei rischi e uno è questo. Per tornare in forma deve giocare. Lo stesso per Castrovilli. I ragazzi stanno crescendo ed ora ci sono i presupposti per partire dall'inizio o entrare in partita".

15:42

Baroni sulla fase offensiva

"Alle motivazioni legate alla gara dello scorso anno non credo. Noi dobbiamo pensare alla partita di oggi e fare una partita perfetta. Ce lo chiede l'avversario. La difesa? Io parlo di equilibrio. Qualcosa dobbiamo rischiare: abbiamo fatto quattro gol e preso tre pali, oltre ad essere la squadra che ha tirato più angoli e fatto più cross. Lo scorso anno la Lazio è stata quindicesima per tiri in porta. Dobbiamo aumentare la fase offensiva, ma mantenere gli equilibri di squadra: la pressione, la palla pressata, la corsa di rientro".

15:39

Baroni su Lazio-Milan e il mercato

"Dobbiamo fare una partita di grandissimo spessore contro un avversario costruito per vincere lo scudetto e che nelle prime due partite ha tirato di più in porta". Sul mercato. "Non ne voglio parlare. Voglio parlare solo della parita, poi a fine mercato darò tutte le risposte".

15:37

Baroni su Eriksson

Baroni inizia con un ricordo di Eriksson. "L'ho avuto come tecnico e nei miei confronti, anche se ero giovanissimo, ha sempre avuto una grande attenzione. Ho un ricordo straordinario Inutile spendere parole per lui: tutti sanno la sua grandezza ed è una perdita incredibile per tutto il mondo del calcio".

15:36

Inizia la conferenza stampa di Baroni

Il tecnico della Lazio Marco Baroni inizia la conferenza stampa a Formello

15:25

Lazio, le avversarie in Europa League

15:15

Lazio, ecco Gigot

15:15

A breve la conferenza stampa di Marco Baroni

Il tecnico della Lazio presenterà la sfida con il Milan, valevole per la terza giornata di serie A.

Formello - Roma