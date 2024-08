Cataldi, l'addio alla Lazio è commovente: "Non lo avrei mai immaginato..."

Danilo Cataldi saluta la Lazio e si trasferisce nell'ultimo giorno di mercato alla Fiorentina. Il centrocampista romano, ha lasciato la capitale e i colori biancocelesti, congedandosi con una lunga lettera sui social: "Non avrei mai pensato di trovarmi a scrivere queste righe", ha scritto su Instagram. "La vita però è imprevedibile. Ci sorprende e ci travolge con situazioni inaspettate, impronosticabili. Succede anche nelle più belle e intense storie d’amore, come quella tra me e la Lazio. Ho coronato il sogno di ogni bambino: giocare ai massimi livelli con la propria squadra del cuore. È difficile descrivere i sentimenti di una giornata così. Amare vuol dire esserci sempre, ma a volte anche lasciar andare. Per me la Lazio è sempre venuta prima di tutto e ho sempre lottato per il suo bene. Non avrei mai immaginato un epilogo così. 'La Lazio ti entra dentro, ti cattura, è lei che ti sceglie'. Mi sono spesso rispecchiato in questa frase del grande Felice Pulici. Ho avuto il privilegio di indossare questa maglia da ragazzino, di difenderne i colori in Italia, in Europa e nel mondo, di portare con orgoglio la fascia da capitano, di rappresentare con fierezza un sentimento che dal 1900 anima migliaia di persone disposte a tutto per un ideale chiamato Lazio. A loro, in questo momento per me così delicato e particolare, vanno il mio pensiero e il mio ringraziamento più sentito".