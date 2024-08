Lazio, Baroni: "Volevo battere il Milan. Nuno Tavares? Ha qualità"

Baroni promuove la Lazio dopo il pareggio contro il Milan , ma crede anche che la sua squadra deve ancora migliorare: "Abbiamo un collettivo importante, la squadra deve avere coraggio e convinzione - ha detto il tecnico a Dazn - Oggi ho avuto risposte importanti, sono contento ma mi sarebbe piaciuto vincere anche se di fronte avevamo un Milan contro cui non puoi sbagliare niente. Sapevamo che avremmo potuto concedere qualcosa. Dobbiamo migliorare nell'andare ad aggredire, qualche gestione migliore sulla transizione ma è questo l'atteggiamento che voglio, i ragazzi devono essere protagonisti nella partita e piano piano dobbiamo anche fare qualcosa di bello".

Baroni e segnali alla Lazio

Baroni ha disegnato in corsa una Lazio a trazione anteriore perché "ho voluto dare un segnale alla squadra con le due punte e giocatori offensivi, segnale che è stato recepito e questo deve essere quello che ricerchiamo. Questa squadra è connaturata nel palleggio e lo deve migliorare, ma deve essere funzionale ad andare a fare gol e sotto questo aspetto c'è da migliorare". Ottimo l'impatto di Nuno Tavares, autore di due assist: "Ha qualità importanti, lo dobbiamo sostenere e deve trovare una migliore condizione fisica". Poi un pensiero su Rovella: "E' una garanzia, per me è più mediano che vertice. Mi è piaciuto tanto stasera".