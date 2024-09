Lazio, allenamento senza i nazionali: ecco Gigot e tornano Gila e Pellegrini

Lazio, primo allenamento per Gigot e tornano Gila e Pellegrini

La pausa permetterà al tecnico di lavorare con i nuovi acquisti tra cui l'ultimo arrivato Gigot, in biancoceleste in prestito dal Marsiglia e ora al suo primo allenamento con i capitolini. Tornano ad allenarsi Mario Gila, di ritorno dal doppio infortunio (frattura dell'alluce e lesione muscolare al retto femorale) che lo ha costretto a saltare l'inizio della stagione, e Luca Pellegrini, che dopo l'incidente in auto si era limitato a lavorare in palestra.