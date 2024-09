Lazio, Provedel è il futuro: la pausa dà nuovo slancio

Provedel e il duello con Mandas

Ivan ha risposato la Lazio all’apice della carriera e terrà fede alla promessa fatta fino al 2027, gli è stato riconosciuto l’adeguamento economico, la scadenza è rimasta immutata per scelta. «Ero felicissimo di essere arrivato alla Lazio, volevo essere un aiuto, penso di averlo fatto. A me interessa dare il meglio ogni giorno, lo do anche nel quotidiano nello spogliatoio», una frase che è il senso dell’uomo e del portiere Provedel. A 30 anni, dopo il titolo di miglior portiere della Serie A (2022-23) e di recordman di clean sheet, Ivan ha continuato a mettersi in gioco: «Per me è uno stimolo la concorrenza con Mandas», un’altra delle dichiarazioni estive. E quando ha detto, il riferimento era a Mandas, «per me il portiere deve giocare e fare più esperienza possibile però è la società che deve decidere per il bene della squadra e del ragazzo» non era certo un’insinuazione, così qualcuno l’ha voluta far passare. Provedel vive la pausa a Formello, la convocazione di Spalletti non è arrivata, proverà a strapparne una nuova con le sue imprese. A breve inizierà l’Europa League e Baroni sarà chiamato a prendersi un’altra responsabilità dopo quelle assunte sul mercato, rispetto alla scelta del capitano e al taglio di Castrovilli dalla lista Uefa. Provedel ha sempre giocato in campionato e in Coppa. Mandas è rimasto. Baroni spesso ha avuto scelta senza avere scelta.