Lazio, Sergio Conceicao: il ricordo commovente su Eriksson e le parole sul figlio alla Juve

Sergio Conceicao, "O Meu Amigo" come era chiamato dai tifosi biancocelesti, è tornato a parlare di Lazio ai microfoni di Radiosei, durante la trasmissione "Quelli che hanno portato il calcio a Roma". Sotto la guida di Sven Goran Eriksson, nelle due stagioni tra il 1998 e il 2000, il portoghese ha vinto con il club capitolino uno storico scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Uefa. Ricordando quel periodo ha detto:“ Siamo tutti d'accordo che Eriksson fosse una persona meravigliosa, tutti noi eravamo attaccati a lui. Era calmo nonostante la presenza di giocatori difficili caratterialmente. Eravamo un gruppo non facile da gestire, con Simeone, Couto e altri. Eravamo tutti attaccati, eravamo una famiglia quando scendevamo in campo per vincere. Ognuno aveva il proprio carattere e personalità, ma tutti con lo stesso obiettivo. Io volevo giocare tutte le partite e mi arrabbiavo quando restavo in panchina. Era un ambiente molto competitivo, tutti erano fortissimi. Mi dispiace solo che non abbiamo vinto la Champions League, è un rammarico perché abbiamo vinto tutto. Meritavamo di arrivare in finale".