Lazio, Dia e Gigot si presentano: "Pensiamo già al derby"

FORMELLO - Boulaye Dia e Samuel Gigot si presentano ufficialmente da giocatori della Lazio. Il primo ha già esordito in biancoceleste, il secondo aspetta la sua chance. Ma sono pronti per prendersi la scena: “La squadra è molto forte, ci sono tanti giocatori di qualità. Posso muovermi io dietro al Taty o il contrario, mi muovo tra le linee e do una mano nella ricerca della profondità”, le parole dell’ex giocatore della Salernitana.

Lazio, Dia si presenta

“Si conosce la grandezza della Lazio, per tutti è uno step importante per migliorare. Qui si gioca contro le squadre migliori. Conta fare tanti gol, un attaccante si giudica da questo, dobbiamo fare del nostro meglio senza pensare a chi è stato qui prima di noi. Mettere un obiettivo alla stagione significa porre un limite, a Salerno non avevo detto 'quest'anno ne segno 16", ma ho pensato a farne il più possibille. Salerno è stata una tappa nuova nella mia carriera, poi un momento duro, non sento di dovermi rimproverare niente. Ho segnato un gol subito, è ancora più bello farlo in casa. Sono stato felice. Si giocherà ogni 3 giorni, per noi sarà importante iniziare bene. Non sento il peso di essere un giocatore importante, lo siamo tutti, abbiamo tutti delle responsabilità. Il gol alla Roma è stato bello, ma è stato spiacevole perché in quell'occasione mi sono anche infortunato”.

Lazio, ecco Gigot: "Penso già al derby"

"In Italia ci sono stati sempre grandi difensori, io amo difendere. Ho avuto molti allenatori italiani, quello che vedo qui l'ho già fatto. Sono pronto a lavorare nella linea difensiva e a fare ciò che mi chiedono. Sono molto contento di essere qui, in un grande club. La prima cosa a cui ho pensato è il derby, la cosa importante è vincerlo. So quanto è importante e fin da piccolo mi ispiravo a Nesta e Cannavaro. Dobbiamo rendere fieri i tifosi e poi vediamo dove si arriva". Così il nuovo acquisto della Lazio Samuel Gigot nel corso della conferenza stampa di presentazione. "Ho parlato molto con Guenduozi, ma non doveva convincermi. Volevo già una grande sfida".