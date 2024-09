Zaccagni in regia per i gol della Lazio: così Baroni l'ha caricato

ROMA - Sgoccioli di minuti in azzurro, ora il pieno di Lazio. Zaccagni rientrato alla base, stringe la fascia al braccio e si riprende la copertina . Sosta vissuta lontana da Formello, due impegni con la Nazionale e soltanto l'ingresso nel finale contro Israele. L'intera partita vissuta in panchina con la Francia. Penalizzato dall'assetto tattico scelto da Spalletti , adesso può tornare a esaltarsi grazie al ruolo di primo piano che gli ha affidato Baroni. La posizione ideale in ogni senso. Zaccagni trascinatore, al centro della Lazio ed esterno inamovibile . Responsabilizzato dagli addii pesanti e dalle eredità consegnate. Il 10 che era di Luis Alberto, numero da mago-rifinitore , obbligatoriamente stoccatore, poi i rigori e la spinta come capitano post-Immobile .

Zaccagni al centro del gioco della Lazio

La squadra è stata ringiovanita, si ricercano vecchi e nuovi riferimenti di spessore. Zac deve dimostrare di essere all'altezza, non ha paura di caricarsi sulle spalle pressioni e passioni, da riaccendere dopo un'estate vissuta tra critiche e titubanze di mercato. Il posticipo di lunedì lo giocherà da ex, è cresciuto ed esploso con la maglia del Verona. Serve una prova da big, i doveri stagionali comprendono compiti doppi, coinvolgono l'aspetto tecnico e quello carismatico. Possono aumentare le soddisfazioni rispetto alle prime 3 giornate. Un gol all'esordio con il Venezia, trasformando dal dischetto il penalty guadagnato dal Taty. Il timbro del sorpasso dopo lo spavento immediato per il tiro di Andersen. Non ha brillato a Udine, trasferta deludente e indolente per l'intera formazione, cambi in corsa compresi.

Qualità determinante nel pari con il Milan

Con il Milan s'è rivisto lo spirito necessario. Zaccagni ha aggiunto la qualità determinante nelle azioni delle reti di Castellanos e Dia. Nasce da lui lo sviluppo del momentaneo 1-1. Virata verso l'interno, saltato Emerson Royal, ha fatto la differenza la forza nelle gambe. Quasi sempre imprendibile sui primi passi. È sgusciato al centro e ha liberato lo spazio per l'inserimento di Dia, servito sulla corsa. I compagni hanno completato l'opera: suggerimento per Tavares, cross in mezzo e tiro al volo del Taty. Un passaggio in meno, all'atto pratico, per il bis del provvisorio sorpasso: dai e vai con il terzino portoghese, ha ricevuto la palla e premiato con precisione la sua sgroppata. Dia appostato in area ha messo dentro il 2-1, l'appoggio è stato elementare.

Contro il Verona una sfida da ex

Oggi si riunirà ai compagni, ha 5 giorni per spingerli a non steccare la ripartenza in Serie A, non possono essere sprecati i segnali confortanti arrivati dal big match coi rossoneri prima della pausa. Zaccagni ispirato può fare la differenza, per sentirsi rassicurati basterebbe ripetere le prestazioni contro il Verona della scorsa stagione. Colpo di tacco all'andata, uno dei gol più belli dell'intero campionato. La replica nel ritorno all'Olimpico, sinistro infilato all'angolino sul filtrante di Luis Alberto. Giocata risolutiva, 1-0 con Tudor in panchina, il croato l'aveva sganciato nel secondo tempo al posto di Isaksen. Aveva appena recuperato dall'infortunio alla caviglia. Baroni e la Lazio intera hanno bisogno di Zaccagni in quella versione decisiva.