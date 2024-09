Lazio-Verona diretta: Dia e Castellanos trascinano Baroni LIVE

ROMA - La Lazio batte il Verona 2-1 e torna alla vittoria in campionato dopo il ko di Udine e il pari con il Milan. Dia sblocca subito al 5' ma Tengstedt pareggia dopo due minuti. Il nuovo sorpasso al 20' lo firma Castellanos, al terzo gol in quattro partite. Baroni così sale in classifica al sesto posto a 7 punti, a -3 dall' Udinese capolista, e scavalca proprio il Verona, fermo a 6. Segui in diretta tutti gli aggiornamenti.

22:57

Dia: "Grande assist di Zaccagni"

Dia a Sky: "E' un piacere giocare a calcio senza problemi, sono contento del gol, gran assist di Zaccagni, abbiamo vinto, era importante questo. Mi piace giocare a due o da solo, dietro o davanti, l'importante è giocare".

22:50

Le statistiche e il tabellino di Lazio-Verona

La Lazio vince in casa 2-1 contro il Verona: guarda le statistiche e il tabellino della gara. LEGGI TUTTO

22:38

90'+5' - FINISCE QUI, LAZIO-VERONA 2-1

Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio: la Lazio torna alla vittoria, finisce 2-1 contro il Verona.

22:31

90' - Doppio cambio nel Verona. Nella Lazio entra l'ex Noslin

Doppio cambio per Zanetti: dentro il 17enne Cisse e Sarr, fuori Silva e Daniliuc. Nella Lazio entrano Noslin per Zaccagni e Marusic per Lazzari.

22:24

83' - Zaccagni si divora il tris!

Incredibile errore di Zaccagni sotto porta: Dia invece di tirare serve l'assist perfetto, ma l'ex Verona davanti a Montipò spedisce fuori.

22:22

81' - Verona vicino al pareggio. Lazio, entra Vecino

Sfonda Faraoni a destra, il cross arriva dall'altra parte a Tchatchoua che tira di prima intenzione trovando l'opposizione col corpo di Lazzari. Cambio nella Lazio: entra Vecino.

22:16

74' - Ancora Tchaouna!

Ancora Tchaouna minaccia il Verona con il suo mancino dalla distanza, Montipò si distende e devia in angolo.

22:10

68' - Subito pericoloso Tchaouna

Prima palla e primo tiro, Tchaouna subito pericoloso con un bel sinistro che esce di poco.

22:09

66' - Castellanos si fa male ed esce

Castellanos accusa un problema muscolare all'inguine e chiede il cambio, al suo posto Castrovilli. In campo anche Tchaouna per Isaksen. Nel Verona invece entrano Faraoni e Alidou per Lazovic e Harroui.

22:05

62' - Montipò strepitoso su Dia e Tavares

La Lazio sfiora il 3-1: Dia è bravissimo a girarsi e a calciare, Montipò però è strepitoso a parare a mano aperta e poi ad uscire sulla ribattuta di Tavares, respingendo col corpo.

21:54

53' - Entra Mosquera nel Verona

Primo cambio della partita, Zanetti toglie Kastanos e inserisce Mosquera.

21:52

50' - Chance per Isaksen

Ottimo approccio della Lazio al rientro in campo, Isaksen scambia con Dia e calcia di destro, pallone di poco alto sopra la traversa.

21:47

46' - Inizia il secondo tempo

Si riparte senza cambi, via al secondo tempo.

21:32

45'+1' - Fine primo tempo

Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo, 1-1 tra Lazio e Verona. QUI LE STATISTICHE

21:26

41' - Harroui forte ma fuori

Errore in costruzione della Lazio, Provedel sbaglia il rinvio e il Verona ne approfitta, ma il tiro di Harroui finisce alto.

21:22

37' - Lazio in gestione

La Lazio gestisce ma continua ad attaccare, e ci sono meno possibilità di contropiede adesso per il Verona. Nuno Tavares ci prova con il destro da fuori, ribattuto. Dia retrocede e viene incontro, Zaccagni vivace sulla sinistra. Buona Lazio fino ad ora.

21:16

Lazio-Verona, le statistiche

Guarda live le statistiche e il tabellino di Lazio-Verona. LEGGI TUTTO

21:05

20' - GOL DI CASTELLANOS, 2-1 LAZIO!

La Lazio raddoppia sugli sviluppi di corner, battuto da Zaccagni a centro area dove Castellanos, seppur trattenuto, riesce a spingere in porta.

21:01

16' - Che parata di Montipò su Rovella!

Montipò si supera con un intervento provvidenziale sul gran tiro dalla distanza di Rovella indirizzato sotto la traversa. Lazio vicina al 2-1.

20:53

7' - PAREGGIA IL VERONA!

Appena due minuti e il Verona pareggia: imbucata per Tengstedt che si ritrova a tu per tu con Provedel, battuto con freddezza. Immediato l'1-1. Per la quarta volta consecutiva la Lazio subisce gol nei primi 10'.

20:51

5' - GOL DELLA LAZIO CON DIA!

La Lazio sblocca subito la gara: Zaccagni lancia in profondità Dia, che controlla, dribbla, rientra e calcia sul primo palo sorprendendo Montipò.

20:45

1' - INIZIA LAZIO-VERONA

Inizia la partita, primo possesso per la Lazio.

20:39

Zanetti: "Lazio forte, serve il massimo"

Zanetti a Sky: "E' una partita difficile, la Lazio è forte e ha qualità. Dobbiamo affrontarla al massimo delle nostre possibilità".

20:31

Baroni: "Ho chiesto alla squadra..."

Baroni a Sky: "Ritrovare il Verona? Il ricordo è di aver fatto una cosa importante, dando tutto quello che avevo. Loro stanno bene fiscamente, sono in forma con risultati importanti. Sarà dura ma siamo pronti. Ho chiesto alla squadra di dare il massimo, dobbiamo essere squadra, avere corsa nelle due fasi, bisgona dare tutto e far vedere la voglia sul campo".

20:24

La formazione ufficiale del Verona

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Daniliuc; Tchatchoua, Belahyane, Dani Silva, Lazovic; Kastanos, Harroui; Tengstedt. Allenatore: Zanetti.

20:14

Lazio, il dato all'Olimpico

La Lazio è rimasta imbattuta in tutte le ultime 7 gare casalinghe di campionato tra Igor Tudor (5 – 4V, 1N) e Baroni (2 – 1V, 1N) e l’ultima volta che ha giocato più partite interne consecutive in Serie A senza sconfitte è stata tra dicembre 2020 e novembre 2021 (19 – 17V, 2N).

19:50

Lazio, torna Gila titolare

La Lazio ritrova Gila titolare in campo, non accadeva dall'ultima giornata dello scorso campionato contro il Sassuolo del 26 maggio. L'ex Real Madrid si è fermato per infortunio pochi giorni prima dell'inizio del campionato per una lesione muscolare, oggi torna dal 1' accanto a Romagnoli.

19:35

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

19:25

Baroni, sfida da ex

Marco Baroni, che lo scorso campionato ha allenato proprio il Verona (9V, 11N, 18P), ha perso tutti e tre i precedenti in Serie A contro i gialloblù, senza che le sue squadre siano riuscite a segnare alcun gol. Vuole sfatare il tabù con la Lazio.

19:15

Lazio-Verona, alcuni numeri

Tre delle ultime cinque sfide di Serie A tra Lazio e Verona sono terminate in parità (completano due successi biancocelesti), tanti pareggi quanti nelle precedenti 20 gare tra queste due formazioni. Il Verona ha vinto solo una delle ultime 16 trasferte contro la Lazio in Serie A (4N, 11P): 2-1 il 12 dicembre 2020, grazie a un’autorete di Manuel Lazzari e ad un gol di Adrien Tameze (Felipe Caicedo per i biancocelesti).

Stadio Olimpico, Roma