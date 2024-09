Lazio, c'è posto: Castrovilli da ex contro la Fiorentina

Firenze rinascimentale, l'occasione della prima titolarità con la Lazio. Incrocio con l'ex, pure con il destino. L'ingresso nella ripresa contro il Verona, è stata la seconda presenza dopo i pochi minuti all'esordio con il Venezia, ora c'è la possibilità di centrare il debutto dall'inizio. Castrovilli incrocia le dita e aumenta i giri del motore, prova a convincere Baroni a consegnargli una maglia, si è liberata una casella sulla trequarti con il forfait di Castellanos, sostituito già lunedì sera. Numerose soluzioni offensive, non è l'unico in corsa, sicuramente rappresenta la carta più suggestiva, soprattutto pensando alla sfida in programma. La Fiorentina davanti, sarebbe una coincidenza affascinante e allettante per il centrocampista. Impossibile dimenticare gli anni trascorsi in viola, l'apice toccato in carriera e il fondo delle emozioni, con le certezze crollate a causa del tremendo infortunio al ginocchio.