Lazio, il messaggio d'amore di Milinkovic-Savic sui social: cosa ha scritto

Sergej Milinkovic-Savic ha lasciato la Lazio durante il mercato estivo del 2023 dopo otto stagioni in cui ha collezionato 341 presenze e 69 reti vincendo contribuendo alla vittoria di una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Al di là dei numeri e delle sue qualità tecniche, "SMS" ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi biancocelesti anche per l'attaccamento nei confronti dei colori biancocelesti. Ora il serbo gioca in Arabia Saudita con l'Al-Hilal di Neymar, Mitrovic e Ruben Neves, ma è rimasto sentimentalmente attaccato al club romano. Su Instagram è arrivato il messaggio d'amore con tanto di bandiera della Lazio.