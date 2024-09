Furia Baroni diretta dopo Fiorentina-Lazio: "Siamo stati penalizzati" LIVE

Fiorentina-Lazio , valida per la quinta giornata di Serie A , si è conclusa sul risultato di 2-1. Al gol di Gila al 41' ha replicato Gudmundsson con una doppietta su calcio di rigore: l'islandese è andato a bersaglio al 49' e al 90'. L'analisi post-partita dell'allenatore dei biancocelesti, Marco Baroni , in diretta tv e in conferenza stampa: aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta testuale de Il Corriere dello Sport - Stadio .

15:55

Serie A, la classifica

Serie A, la classifica aggiornata. VEDI LA CLASSIFICA

15:45

Serie A, risultati e programma

Serie A, risultati e programma aggiornati dopo Fiorentina-Lazio. RISULTATI E PROGRAMMA SERIE A

15:35

Baroni: "Fa male perdere in questo modo"

Baroni a Lazio Style Channel: "Fa male perdere in questo modo. Sono dispiaciuto perché ci sono stati degli episodi che vanno contro lo spirito del gioco. Abbiamo una classe arbitrale brava, ma ci devono spiegare alcune cose perché poi la valutazione è complicata. In entrambe le situazioni si va a cercare il pallone, nella seconda situazione la giocata è già stata fatta. Ci teniamo stretta la prestazione, alla lunga la fortuna non paga. Rispetto alla sconfitta di Udine questa squadra è diversa".

15:23

Baroni e il dialogo a fine gara con Mercenaro

Baroni: "Di cosa ho parlato a fine gara con Mercenaro? Il confronto tra noi e loro deve essere sereno, diretto e leale. Ho dato un mio pensiero. Secondo me a volte va corretta l'interpretazione, altrimenti dobbiamo correggere noi, usando altre modalità di lavoro sul campo e negli allenamenti".

15:22

Baroni sull'assenza di Castellanos e sulla mentalità della Lazio

Baroni: "L'assenza di Castellanos? Pedro può ricoprire quel ruolo e possiamo utilizzare anche un centrocampista. Quando ho fatto i cambi pensavo di poter portare a casa la partita. Non mi piace dare input alla squadra di abbassarsi per tenere il risultato, si deve continuare a giocare per trovare l'identità che stiamo costruendo. Ci sono molte cose positive, tantissime. La strada è segnata, cerco di mettere i giocatori nelle migliori condizioni possibili. Siamo arrivati a cambiare per un motivo perché la squadra tirava poco in porta. Ora lo fa".

15:20

Baroni: "Non abbiamo problemi offensivi"

Baroni: "Non abbiamo problemi offensivi. Abbiamo già segnato tanto. Eravamo primi per corner e tiri in porta, prima di questa partita, ma anche per minor numero di ingressi degli avversari nella nostra area. Questa è la strada che porterà molti giocatori a fare gol. Si va avanti. Spero di tramutare la produzione in realizzazione, finora la percentuale al tiro era altissima. Cerco di tirare molto in porta e nello stesso tempo di concedere pochi tiri all'avversario, l'equilibrio sta dentro questi numeri. Finché c'è spirito di sacrificio e la squadra si adopera nelle due fasi non sono preoccupato".

15:18

Baroni: "Castrovilli tra i migliori centrocampisti in Italia"

Baroni su Castrovilli: "Mi è piaciuto. Per me è uno dei migliori centrocampisti in Italia, un tuttocampista, che può fare tutto perché ne ha le qualità. A centrocampo può giocare ovunque, anche sotto la punta".

15:16

Baroni sul doppio centravanti

Baroni: "Noslin ha impegnato tanto la loro difesa sulla profondità, è giovane e per necessità lo sto un po' spostando, per me ha fatto una buona prestazione. Dia ha avuto due tre chance per segnare, ma non può far gol ogni partita. Magari le situazioni gireranno. Perché è uscito? Pronti, via ha avuto una leggera distorsione alla caviglia. Nelle ultime partite ha speso tutto, a fine primo tempo mi ha detto di stare abbastanza bene ma ho visto che qualche difficoltà ce l'aveva. Pedro è entrato bene, si è smarcato bene al tiro e per noi è una risorsa importante".

15:15

Baroni: "Nel primo rigore Guendouzi leva il piede..."

Baroni: "Abbiamo arbitri bravi, ma diventa difficile anche per noi allenatori proporre un lavoro difensivo quando ci sono situazioni come pestoni non cattivi. Nel primo rigore Guendouzi addirittura leva il piede. Il calcio è di tutti, perché la gente si affezioni serve spettacolo: io cerco un calcio aggressivo e dinamico, spero non ci siano situazioni in controtendenza".

15:13

Baroni: "Non voglio essere polemico"

Baroni in conferenza stampa: "Non voglio essere polemico, ho già detto quello che dovevo e non voglio ripetermi. Io guardo alla prestazione ed è stata importante, di qualità. La squadra ha sempre ricercato lo sviluppo del gioco e della manovra, peccato perché potevamo anche chiudere la partita. Usciamo fuori con una sconfitta ed è molto doloroso, ma preferisco prestazioni così che vincere con gare mediocri".

15:03

Baroni in conferenza stampa

Baroni è ora atteso in conferenza stampa. A DAZN non ha nascosto la sua delusione per i due calci di rigore concessi alla Fiorentina.

14:58

Baroni: "Nono sono preoccupato, ma amareggiato per gli episodi"

Baroni: "La squadra gioca e crea. Dobbiamo portare i giocatori a chiudere bene l'azione a ad attaccare meglio la porta. Dopo questa partita non sono preoccupato, solo amareggiato perché siamo stati penalizzati da ciò che è accaduto in campo".

14:57

Baroni: "Se devo dire ai giocatori di andare piano..."

Baroni: "Il calcio dinamico e di aggressione è quello che viene richiesto. Se devo dire ai giocatori andate piano, non lo so. Mi diventa difficile anche fare un'analisi difensiva con i miei giocatori dopo episodi così".

14:53

Baroni: "Partita decisa solo dagli episodi"

Baroni a DAZN: "La partita è stata decisa solo dagli episodi. Abbiamo fatto più tiri, più possesso, siamo entrati di più in area di rigore. Ho fatto più di mille partite e questi episodi sono contrari allo spirito del gioco. Ho una grande passione. Guardo tante partite, vedo tanti episodi così e mi dispiace. Dobbiamo modificare anche noi il modo di stare in area di rigore e di difendere. Anche sul primo calcio di rigore, Gudmundsson ha già spostato la palla. Non è un pestone cattivo, è veramente una situazione al limite. Lasciamo che ci sia uno spettacolo in campo, permettiamo alle squadre di fronteggiarsi, anche se si può sbagliare tutti. Così diventa difficile, per noi allenatori, spiegare come comportarsi in queste situazioni".

14:47

Nuno Tavares dall'ennesimo assist al rigore causato

Nuno Tavares, sfortunato protagonista in occasione del secondo e decisivo calcio di rigore concesso alla Fiorentina, aveva iniziato bene la sua partita: conta 3 assist in questa Serie A. Nessun difensore dei maggiori cinque tornei europei 2024/25 ha fatto meglio del terzino della Lazio (3 anche Óscar Mingueza del Celta Vigo). Fonte: Opta.

14:37

Lazio, non è bastato Gila

Non è bastato alla Lazio il primo gol stagionale di Gila: secondo ko stagionale in campionato.

14:27

Fiorentina-Lazio 2-1

Seconda sconfitta stagionale in campionato per la Lazio, battuta in rimonta 2-1 al Franchi dalla Fiorentina. Gol di Gila al 41', doppietta di Gudmundsson su rigore nella ripresa (49' e 90'). A breve Marco Baroni commenterà il match in diretta tv e conferenza stampa. RIVIVI LA DIRETTA DI FIORENTINA-LAZIO

Stadio Franchi - Firenze