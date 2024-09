La Lazio sorride, Castellanos in gruppo: ecco come sta

Dopo la sconfitta di Firenze, la Lazio è pronta ad intraprendere la propria avventura in Europa League. La squadra di Baroni è scesa in campo per la rifinitura nel centro sportivo di Formello sotto gli occhi del direttore sportivo Angelo Fabiani, presente a bordo campo per osservare i calciatori. Tutti presenti, compreso Valentin Castellanos che ha svolto l'allenamento insieme al resto dei compagni. Nel pomeriggio è prevista la partenza per Amburgo, campo neutro per ovvi motivi dove si giocherà la sfida con gli ucraini della Dinamo Kiev, mentre alle 19 il tecnico Baroni e un calciatore prenderanno la parola per presentare la prima sfida europea della nuova Lazio.