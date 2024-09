Lazio, il comunicato del club sui tifosi fermati ad Amburgo: "Non risultano arresti"

La Lazio si trova ad Amburgo dove questa sera alle 21 affronterà la Dinamo Kiev per la prima stagionale in Europa League. Marco Baroni dovrebbe puntare su una formazione sempre offensiva, ma composta da chi finora ha giocato meno. Al seguito del club capitolino, sono circa 837 i tifosi biancocelesti volati in Germania per assistere al match. Nella notte la spiacevole notizia: 50 di questi sarebbero stati fermati dalle forze dell'ordine locali. A poche ore dai fatti, è arrivato il comunicato stampa ufficiale della Lazio volto a rassicurare la situazione delle persone coinvolte: "Non risultano arresti". Di seguito la nota completa del club.