Baroni applaude la Lazio: "Perché il gol di Guendouzi mi ha reso felice"

Marco Baroni applaude la Lazio , vittoriosa in trasferta (3-2) contro il Torino di Paolo Vanoli : "Voglio fare i complimenti i ragazzi. Bravi. In settimana abbiamo viaggiato, c’è stato tanto dispendio di energie, ma la squadra è rimasta concentrata; sta crescendo. Sappiamo di dover crescere. Ci mancano dei punti in classifica rispetto a quello che abbiamo fatto, ma produciamo, creiamo, tiriamo e siamo molto soddisfatti. Il gol di Guendouzi mi rende felice perché sappiamo che i gol dei centrocampisti sono importanti. Avanti. Lavoro, lavoro, lavoro".

Baroni sulla mentalità della Lazio, Noslin e Tchaouna

Ai microfoni di DAZN, Baroni ha poi aggiunto: "La squadra si spende durante la settimana. Noi lavoriamo tanto, lavoriamo forte. Si gioca come ci sia allena, lo dico sempre ai ragazzi, e la disponibilità della squadra mi mette in condizione di fare scelte coraggiose. Mi dispiace, però, che prendiamo dei gol su delle non azioni degli avversari. Miglioreremo pian piano. Su quanto la squadra riesce a produrre, invece, c'è una piacevole costante".

"Noslin ha fatto delle buone partite. Ha la bellezza della pulizia mentale. Va in campo e deve mantenere la gioia, nonostante le pressioni. Deve stare tranquillo, ha dei compagni forti. Ha fatto un salto importante in una piazza prestigiosa: lo dobbiamo supportare, aiutare. Sa, come Tchaouna, che può andare in campo e sbagliare. La responsabilità è mia".

Baroni su... Baroni

Baroni sul suo operato: "Non sono un celebratore di me stesso. Penso che un allenatore deve trovare soluzioni ai problemi e sfruttare le risorse. I ragazzi possono lavorare insieme perché hanno una mobilità non comune che mettono al servizio della squadra. La squadra ha capacità di alimentare gli attaccanti, che devono continuare a dare una mano importante alla squadra in fase di non possesso".