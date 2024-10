Lazio, Dia si prende l’Olimpico: può eguagliare Veron e Di Vaio

Salti di gioia e di classifica. La felicità perfetta della Lazio è la facilità perfetta di Boulaye Dia. Ci sono passaggi di destino velocissimi. La Lazio, come Dia, era incastrata in ciò che è stato e che non è stato. La rimonta dei desideri li vede protagonisti, orgogliosi i loro recuperi. Il senso di questo tempo veloce è l’exploit della squadra, è l’exploit dell’attaccante. Coraggio e freschezza, così stanno stupendo e vogliono continuare a farlo. L’arrivo di Dia ha contribuito ad elevare la Lazio rendendola più offensiva con due centravanti dislocati in modo da convivere. Dia ha segnato tre gol in campionato, in tre partite che sono valse vittorie. Milan, Verona e Torino. Due gol all’Olimpico nelle prime due partite, tutti di fila. Uno fuori. Solo Veron e Di Vaio sono riusciti a colpire tre volte consecutive in casa nelle prime tre partite giocate davanti al popolo laziale (nell’era dei tre punti). Ci prova Dia ad eguagliarli oggi contro l’Empoli.

Lazio, la svolta con Dia

La portaerei di Baroni prova a chiudere il secondo tour di partite con un altro colpo, sarebbe il quinto su sei partite, ha perso solo a Firenze (e si sa come) contando anche l’Europa League (doppio successo con Dinamo e Nizza). Alla ripresa ci sarà la Juve a Torino e la Lazio vuole arrivarci stando in scia ai primi posti di questa classifica ingarbugliata. Prima del turno in corso l’attacco dei biancocelesti era terzo (12 gol in 6 partite, media esatta di 2 a gara). Con questo passo, a fine anno, la Lazio si avvicinerebbe al traguardo delle 4.000 reti all time in Serie A, contando anche il campionato 1945-46 la quota attuale è 3.925. Baroni ha creato una portaerei perché chiede a terzini, mediani, ali e attaccanti di decollare in ogni partita. Ma la missione non inizia e finisce qui, per rendere la squadra incontenibile ha bisogno di corse continue da parte di tutti. Finora la formula sta dando risultati, aiutata da una condizione fisica traboccante.



Il piano Lazio per Dia

Il tecnico, dopo la vittoria sul Nizza, ha fatto un monito sull’autocompiacimento: «So come vanno queste cose, testa all’Empoli». Ma è enorme l’orgoglio di guidare una Lazio così: miglior squadra per precisione al tiro in Serie A (54%), solo il Milan fino al turno precedente aveva effettuato più conclusioni nello specchio (37 contro 36) e ancora miglior squadra per cross su azione (113) e per calci d’angolo battuti (44), maggior squadra ad aver completato più dribbling (53). Una parte della metamorfosi tattica e ideologica è così documentata. Avere una difesa d’acciaio, in una squadra che tende sempre a esporsi in attacco, non sarà semplice né ora né dopo. Un giocatore su tutti racconta come è stato possibile questo cambiamento ed è Dia. Si torna a lui: centravanti mobilissimo, sempre pronto a ruotare e aiutare, una calamita di gioco. Il finale di Lazio-Nizza è la fotografia della nuova Lazio e del nuovo Dia. Baroni l’ha fatto entrare al posto di Vecino, anche perché aveva finito i centrocampisti, ed è tornato al 4-2-3-1 dal 4-3-3 di inizio secondo tempo. Si era sul 4-1, un attaccante in più dentro. L’Olimpico era in piena tormenta, per quanto la partita fosse in cassaforte Dia ha lavorato palloni sporchi rendendoli puliti, con classe e acutezza. E’ il sentimento che anima tutti in questa Lazio: ogni partita un nuovo sogno per chi i sogni se l’era visti togliere.