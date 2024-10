Lazio, Baroni e le frasi cult: dalle "tasche vuote" a "non ci dormo la notte"

ROMA - Il decalogo del condottiero è riassunto in alcune frasi cult di Baroni, pronunciate dal giorno dell’insediamento fino a domenica dopo l’Empoli. S’è insediato e ha parlato subito di gol, trasmettendo il primo input allo spogliatoio: «Parto dal gol. L’importante è correre e sacrificarsi, preferisco avere sempre un giocatore offensivo in più in campo che uno difensivo». Da qui è partito per dare una forma precisa e un’identità offensiva alla Lazio. Intuizioni tattiche, coinvolgimento ambientale. Baroni sapeva di arrivare in un momento critico, in piena contestazione, con Lotito sotto attacco e ogni sua scelta processata. S’è speso fin dal primo giorno per chiedere fiducia ai tifosi, promettendo di ricambiarli proponendo una squadra rappresentativa: «Sto cercando di dare tutto per essere all’altezza di questa grande opportunità, non ci dormo la notte... Alla squadra dico sempre di dare tutto in campo, mi piace il concetto delle tasche vuote. Se diamo tutto in campo si riesce a trasportare tutta la gente per spingere ancor di più la squadra». E poi: «La squadra deve essere presente per spendersi, il popolo laziale apprezza questo. Vogliamo che in ogni gara i ragazzi lascino tutto sul campo e questo è l’aspetto che piace ai tifosi».