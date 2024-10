Il bel gesto di Lotito: disoccupato sviene per la fame, lui gli offre un lavoro

ROMA - Bel gesto di Claudio Lotito e della moglie Cristina, che si stanno prodigando per aiutare un 60enne in difficoltà. L'uomo, nei giorni scorsi, si era sentito male per le strade di Roma e la sua drammatica storia è venuta fuori, rivelata dal quotidiano il Messaggero. Il 60enne, che ha un figlio di 12 anni, ha perso il lavoro nello scorso febbraio (faceva l'operaio edile), ha debiti ed è in cerca di occupazione: "Da tre giorni non mangiavo - le sue parole - erano finiti i risparmi, qualunque cosa riuscissi a racimolare era per la mia famiglia. Bevevo solo acqua, ho tentato anche di farmi ricoverare in ospedale per avere un pasto, ma le analisi andavano bene e mi hanno mandato via: sapevo che prima o poi non ce l'avrei fatta, ma ho continuato, fino alla stremo, a bussare a negozi di alimentari, forni, tintorie, bar, per chiedere se servisse una mano per le consegne".