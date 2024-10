Lotito: "Ho costruito una Lazio determinata". E sullo scudetto...

Lazio, Lotito: "Scudetto? Non faccio il mago"

Come riportato da ANSA, il numero uno biancoceleste non ha voluto rispondere alla domanda sulla favorita per lo scudetto: "Non faccio mica il mago di Arcella". In conclusione anche una frase enigamtica: "Il pallone è per tutti, il calcio è per pochi".