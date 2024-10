Lazio, Isaksen punta la Juve: primo gol con la Danimarca

Primo gol per Gustav Isaksen con la maglia della Nazionale. L'attaccante della Lazio, schierato dal primo minuto nella sfida contro la Svizzera, valevole per la quarta giornata della Nations League , è andato in rete al 27' del primo tempo, realizzando la rete del momentaneo 1-1, dopo l'iniziale vantaggio svizzero realizzato da Freuler.

Isaksen punta la Juve

Al termine del match, terminato 2-2, Isaksen è stato premiato con il titolo di "Man of the match". Una bella iniezione di fiducia per l'esterno danese, che con Baroni sta trovando continuità in campionato e che rilancia la sua candidatura per una maglia da titolare contro la Juventus.