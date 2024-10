Lazio, come sta Guendouzi: Vecino in preallarme con la Juve

Guendouzi pronto a tutto, a stringere i denti e resistere al dolore . Il responso degli accertamenti strumentali effettuati ieri hanno parzialmente rassicurato: evitata la frattura, l'infortunio al mignolo non sembra così grave. Il dito del piede, colpito duro contro il Belgio, è stato controllato in mattinata: non sono arrivati comunicati ufficiali sulle sue condizioni, da Formello la preoccupazione è stata smorzata definendo il problema fisico come una " violenta contusione ". Il francese rimane in dubbio per la Juventus , comunque ha evitato uno stop prolungato a ridosso del tour de force che accompagnerà la Lazio alla sosta di novembre. La rifinitura di domani, in programma alle ore 11, determinerà la convocazione o il forfait dell'ex Marsiglia per la trasferta con i bianconeri. Vuole esserci a tutti i costi , poi però bisogna fare i conti anche con le possibili controindicazioni di un ulteriore sforzo.

Guendouzi, preoccupa il pestone in Nazionale

Juve o meno, pesava il timore di un forfait più importante, non solo per sabato. Baroni continua a incrociare le dita, spera di non perdere uno dei leader del gruppo forgiato. Il mignolo, ancora ieri, era gonfio e dolorante. Colpa del trauma rimediato lunedì sera nella partita della Francia con il Belgio, disputata nel blocco dei titolari dal centrocampista biancoceleste (73 minuti prima della sostituzione con Camavinga). Il volo di ritorno a Roma è stato accompagnato dallo spavento per il pestone ricevuto, ha messo in dubbio la sua presenza per la ripartenza del campionato e per le successive gare. La Lazio affronterà la Juve, poi giovedì sfiderà il Twente, di nuovo fuori casa. Domenica 27 ottobre arriverà il Genoa all'Olimpico, sarà il confronto che chiuderà il trittico della prima settimana di impegni ravvicinati.

Vecino si prepara: è in preallarme

Guendouzi sarà valutato da vicino tra oggi (ore 15) e domani mattina, sono rimaste due sgambate prima della partenza per Torino. La convocazione dipenderà dai test in campo, le infiltrazioni potrebbero permettere l'inserimento nella lista e il successivo utilizzo, fosse anche solo part-time. La forza di volontà del calciatore potrebbe fare la differenza nella decisione, sofferta per il nome coinvolto e il big match in vista. Vecino naturalmente rimane in preallarme. L'uruguaiano si tiene pronto, è rientrato dall'affaticamento accusato in Europa League con il Nizza: out con l'Empoli per prudenza, non si è trattato di un problema muscolare serio, la scorsa settimana è stato gestito e da un paio di giorni si è riaggregato ai compagni. Ha alzato il ritmo degli allenamenti, l'intensità è cresciuta nelle ultime due sgambate, dovrebbe toccare a lui in caso di bandiera bianca alzata da Guendouzi.

Baroni, tutte le alternative

Le alternative sono Castrovilli e Dele-Bashiru. Il primo - l’unico centrocampista insieme a Rovella ad aver lavorato agli ordini di Baroni durante la pausa - finora è stato impiegato dal primo minuto solo a Firenze. Il secondo è un altro degli 8 nazionali tornati alla base: ha faticato più mentalmente che fisicamente, la gara della Nigeria in Libia è stata rinviata, ma la sua Nazionale è rimasta “rinchiusa” per oltre 12 ore all’interno dell’aeroporto di Al Abraq. Le decisioni di formazione, soprattutto in mediana, passeranno dalle due sedute rimaste, dal calcolo delle energie sprecate e dalla soglia di resistenza al dolore. Il mignolo di Guendouzi, arrivato l’esito dei controlli, fa già meno male a prescindere.