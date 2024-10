Lotito: "Sarri si è dimesso per un motivo. Tudor voleva vendere...". Poi la frecciata a Inzaghi

Lotito e l'addio di Sarri

"Con Sarri avevo un buon rapporto. Lui ha le sue idee - esordisce ai microfoni di Dazn (l'intervista è disponibile in esclusiva in app) - sia dal punto di vista politico che comportamentale, ma tra noi si era creata un’alchimia basata sul rispetto reciproco. Dopo una partita all’Olimpico, in cui la squadra non aveva fatto bene, sono andato da lui. Gli ho fatto notare che il gruppo sembrava aver perso l'orgoglio di combattere. Mi ha dato ragione, e insieme abbiamo deciso di mandare la squadra in ritiro a Formello. Alcuni giocatori non hanno preso bene la decisione, forse perché non si sentivano più coinvolti. Il ritiro, però, ci ha mostrato che il problema era più profondo: c’era un contrasto interno, soprattutto con i giocatori più esperti. Sarri ha capito che non riusciva più a governare lo spogliatoio e ha deciso di dimettersi", ha ricordato il patron.