Dia e il tabù Juve: scalata al potere con la nuova Lazio

Un giorno gli attaccanti rampanti di Baroni hanno sognato oggi. Sono quelli che avrebbero dovuto sentirsi piccoli senza avere la possibilità di essere grandi. Tra loro c’è Boulaye Dia. Da gattone non faceva più paura. E’ tornato la belva veloce e feroce che era. Non più braccata e incatenata. Assetata di gol. Affamata di vittorie. Libera. Dia ha la faccia di chi intende continuare a sbranare e graffiare. Ha gli occhi da belva, ha il passo da pantera. Per chi non lo conoscesse o non lo riconoscesse è il Dia degli anni belli al Reims, al Villarreal e del primo di Salerno. Denti affilatissimi, scatto felino, da azzannata. Sono sette i gol segnati contando anche quelli di Coppa Italia con i granata, firmati prima del passaggio alla Lazio. Sette totali come Vlahovic, Thuram e Retegui. Tutti bomber veri. Il bello è che Dia non è un centravanti, fa la seconda punta, il trequartista, il collante per Castellanos e per i centrocampisti. La Lazio non può prescindere dal suo estro, dai suoi numeri. E’ una presenza tecnica e agonistica. Oscilla come un pendolo nei due ruoli, nelle due fasi. E’ con lui che Baroni ha creato la Lazio dei 4 attaccanti. E’ grazie a lui che si riesce a reggere la formula. Assalti, pressing, mutuo soccorso. Dia gioca a vantaggio dei meccanismi e riesce a cavarsela benone davanti alla porta. Si sbatte come un mediano aggiuntivo, si lancia come un centravanti in più. «Mi piace farmi spazio nella difesa avversaria, mi piace partire da dietro e entrare in area», così tratteggia il suo identikit.