Maestro, istantanee di una vita in viaggio con Massimo Maestrelli

Un ritratto della società italiana

Istantanee di una vita, che come pezzi di un puzzle che, una volta messi assieme, vedranno trasformare la storia di un uomo e di una squadra di calcio in quella di un’intera società, mettendo in risalto sia gli eventi storici principali che i cambiamenti in atto in quel periodo. Come nel secondo dopoguerra, quando registriamo il boom del tifo calcistico come fenomeno di interesse collettivo o nel 1954, quando gli italiani firmano decine di cambiali pur di comprarsi il nuovo elettrodomestico del momento, la televisione, per vedere i Mondiali di calcio in Svizzera. Il calcio come metafora della vita e specchio della società del tempo.

Il calcio in bianco e nero prende colore

Ad integrare le riprese dei nostri giorni, nel film saranno presenti delle sequenze di fiction che riguarderanno alcuni degli avvenimenti maggiormente significativi e toccanti della vita di Tommaso. Momenti di grande pathos che hanno bisogno di essere visti e non soltanto raccontati. Oltre a queste ricostruzioni, saranno ampiamente utilizzate le immagini di repertorio dell’Istituto Luce e delle Teche Rai: cinegiornali, servizi sportivi, prime pagine e articoli del Corriere dello Sport, interviste, ma anche riviste e giornali dell’epoca, album delle figurine, video privati di famiglia e soprattutto il ricco archivio dei Maestrelli, con testimonianze di ogni tipo. Tutti contributi necessari a contestualizzare il racconto di un calcio in bianco e nero che mano a mano diventa a colori.