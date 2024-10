Lazio, Radu punge il Var di Juve-Lazio: "Quando funziona..."

Stefan Radu manda un messaggio alla classe aribtrale italiana. Lex difensore della Lazio, presente in tribuna con i tifosi biancocelesti per assistere alla sfida tra Twente e Lazio, chiusa con il successo degli uomini di Baroni per 2-0, ha postato sul suo profilo Instagram il video nel quale si vede l'arbitro convalidare la rete di Pedro (inizialmente annullata per presunto fuorigioco), dopo l'intervento del Var.