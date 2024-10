Vola sempre più alto l'EuroLazio, nel segno di Pedro e Baroni

Nel segno di Pedro e di Baroni vola sempre più in alto l'EuroLazio che a Enschede vince l'inedita sfida con il Twente , inanella la terza vittoria consecutiva, consolida il primato in testa al girone unico di Europa League assieme al Tottenham (ma la differenza reti è migliore: 9 gol, segnati, 1 solo al passivo) e schiude orizzonti sempre più rosei. Alla vigilia aveva detto bene Pellegrini, alla terza di fila da titolare in Europa: "La Lazio ha ventuno titolari perché Baroni è molto intelligente e ha capito come non sia possibile giocare sempre con gli stessi undici per tutta la stagione. Così, il tecnico è riuscito a coinvolgere tutti nel suo disegno sin dal precampionato: i risultati si vedono". Eccome. La rotazione adottata dall'allenatore in Olanda ha funzionato benissimo, anche schierando una formazione inedita. Certo, facilitata in avvio dall'espulsione di Unnerstall che ha falciato Dia dopo soli 11 minuti , ma la Lazio ha avuto il merito di non gigioneggiare, giocando la partita con sagacia. Ha colpito il palo con Marusic, è passata grazie alla triangolazione avviata da Pellegrini e rifinita da Vecino per lo spagnolo, autentico punto di riferimento della squadra.

Isaksen ha chiuso il conto nel finale, segnando il suo primo gol europeo in biancoceleste; Isaksen, uno dei quattro attaccanti voluti in campo da Baroni quando la partita si stava esaurendo perché la sua squadra si difende attaccando, come ama ripetere.. Per capire con quale spirito la Lazio stia affrontando questa campagna europea, basti ricordare che soltanto nel '93-'94 e nel 2017-18 fosse stata capace di infilare il tris di successi consecutivi. Merito di Baroni, maestro del turnover: in Europa è riuscito anche a cambiare sette giocatori su undici rispetto al campionat; ha fatto esordire Gigot (gran bel debutto dell'ex Om); nella circostanza olandese ha cambiato ruolo a Dele Bashiru, sta facendo leva sulla solidità del gruppo dove non esiste distinzione fra titolari e riserve o, meglio, non titolari.

A Pedro deve essere tributato un elogio speciale: ha 37 anni, ma gioca con l'entusiasmo e la passione di un ragazzino, come se in bacheca non allineasse 25 titoli fra nazionali e internazionali e con la Spagna non fosse stato campione del mondo e d'Europa. Pedro segna gol pesanti e fa anche cose importanti anche quando lascia il campo: compresa la rabbia di Tchaouna, bersaglio di beceri ululati razzisti, ha suggerito a Baroni di sostituire il compagno di squadra, sacrosantamente furibondo, per evitare che la sua reazione potesse procurargli conseguenze disciplinari. Baroni ha raccontato come il quarto uomo abbia visto e sentito tutto: che la Uefa stanghi i razzisti di Enschede. Tchaouna sappia che contro i razzisti non è solo.