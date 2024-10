Insulti razzisti a Tchaouna, il sostegno sui social: tutti i messaggi

Il mondo del calcio si schiera con Loum Tchaouna , vittima di cori e insulti razzisti nel finale di Twente-Lazio , match di Europa League vinto per 2-0 dai biancocelesti. L'esterno biancoceleste ha lasciato il campo al 90' dopo essere stato bersagliato dai tifosi olandesi , sfogandosi in panchina e mostrando con gesti evidenti cosa stava succedendo all'arbitro Dabanovic.

Tchaouna, il grande supporto sui social

Il giorno dopo il bruttissimo gesto dei tifosi olandesi, arrivano tantissimi i messaggi di supporto per Tchaouna, a partire dalla Lazio che sul proprio profilo ha pubblicato un messaggio contro il razzismo. Solidarietà anche dal suo ex compagno alla Salernitana Benoit Costil e da Djeidi Gassama dello Sheffield Wednesday. Poi Warren Bondo del Monza, Coli Saco del Bari, Malo Gusto del Chelsea, Kandil Nordine dell'Amiens e Lenny Lacroix del Benfica, tra i tanti calciatori che stanno mostrando il loro sostegno per quanto successo. Tutti uniti per la lotta al razzismo.