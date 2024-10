Lotito annuncia il progetto dello stadio della Lazio: “A metà novembre c’è l’incontro in Comune”

ROMA - Il Presidente della Lazio Claudio Lotito torna a parlare dello stadio Flaminio in occasione della presentazione del film "Maestro, il calcio a colori di Tommaso Maestrelli” alla Festa del Cinema di Roma. "Siamo nei tempi previsti - sottolinea il patron laziale - ci incontreremo entro metà novembre con l'amministrazione comunale per approcciare a uno studio di prefattibilità e poi valuteremo il da farsi. Le proposte fatte da noi riportano in auge una struttura come il Flaminio senza snaturare l'architettura di Nervi. Lo abbiamo concepito come se lo stesso Nervi lo avesse fatto oggi".