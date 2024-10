Baroni esalta la Lazio: “Siamo ambiziosi, abbiamo ancora ampi margini di crescita”

ROMA - La Lazio conquista tre punti contro il Genoa e sale al terzo posto in classifica. I biancocelesti per la prima volta in campionato, non subiscono reti dopo una prestazione estremamente concreta e in conferenza il tecnico Marco Baroni è particolarmente soddisfatto. “Io sono un uomo del fare, non del dire - sottolinea il tecnico laziale Baroni in sala stampa - siamo una squadra ambiziosa, così come la piazza e la società. Vogliamo fare bene ma dobbiamo passare attraverso una crescita dando tutto. Il coro dei tifosi mi ha fatto piacere, lo scetticismo iniziale ci poteva stare: darò tutto per la Lazio perché se lo merita la squadra, i tifosi, la città e chi mi ha scelto".