Lotito: "La Lazio ha smentito le contestazioni. La Roma? Da quando sono presidente..."

ROMA - “Nella vita contano i fatti, non le parole. Hanno contestato allenatore, giocatori, ma ora il cammino della squadra sta smentendo critiche e contestazioni. Ma camminiamo con i piedi per terra”. Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, uscendo dal consiglio della Figc ha parlato così in merito alla sua Lazio. Poi ha continuato: “Da quando sono presidente abbiamo vinto sette trofei, dopo la Juve siamo quelli che hanno vinto di più di tutti. Baroni? Per la squadra deve essere un maestro di vita, come Maestrelli. Io non voglio più i nomi, ma i combattenti. L’ho scelto con una funzione. Lui interpreta nel migliore dei modi e si sente parte integrante di questa famiglia”.