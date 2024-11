Olimpico dolce casa: Lazio per il doppio volo

A Roma Marco Baroni ha costruito un fortino . A Roma ha gettato le basi per una Lazio che fa sognare e a Roma intende ottenere altre due vittorie nei prossimi 4 giorni. Questo almeno è l'obiettivo, da vivere gradualmente e pensando una gara alla volta. Sarà per l'atmosfera che solo la Capitale riesce a offrire, o magari per l'aria di casa dell'Olimpico che spinge i giocatori a dare qualcosa in più, che garantisce energie extra . Più probabilmente un mix di tutto questo e anche di più, quel che è certo è che fino a questo momento la squadra biancoceleste non ha lasciato praticamente niente agli avversari che sono venuti a farle visita.

Lazio, rendimento quasi perfetto all'Olimpico

Un rendimento quasi perfetto, tra campionato ed Europa, che ha contribuito al terzo posto in classifica in Serie A (prima dell'inizio di questa giornata) e al primo in Europa League. Fino a questo punto della stagione sono state giocate 6 partite in casa, in 5 occasioni sono arrivate delle vittorie (Venezia, Verona, Nizza, Empoli e Genoa) e la restante è terminata in pareggio (con il Milan al terzo turno). Un ruolino di marcia praticamente perfetto, con 16 gol segnati e 6 incassati. Concentrandosi solo sulla Serie A, sono 13 i punti ottenuti sui 15 a disposizione (solo il Napoli ha fatto meglio). E domani, contro il Cagliari, c'è l'opportunità e la volontà di alimentare questi numeri, per continuare a vivere questo momento eccezionale e restare nelle alte zone di classifica.

Lazio, il dato positivo contro il Cagliari

Tra l'altro, con i sardi c'è anche una buona tradizione all'Olimpico che va avanti da ben 15 anni: è dal 28 ottobre 2009 (0-1 firmato da Matri) che i rossoblù non riescono a vincere contro la Lazio a Roma, da quel momento sono arrivati 11 successi biancocelesti e un pareggio (in generale, considerando anche le gare esterne, l'ultimo ko con il Cagliari risale al 19 maggio 2013). Una striscia positiva che Baroni non intende interrompere proprio adesso, la sua squadra sta vivendo un momento magico e ha tutta l'intenzione di andare avanti. A maggior ragione con l'occasione di questa potenziale doppietta all'Olimpico nel giro di 4 giorni, visto che dopo la sfida con il Cagliari seguirà quella di giovedì con il Porto, in uno dei match più probanti di questa prima fase della competizione Uefa.

Lazio, grande sfida contro il Porto

Dopo i successi esterni con Dinamo Kiev e Twente, Baroni vuole concedere il bis anche in casa, dando seguito ai 3 punti ottenuti con il Nizza. Non sarà semplice, pur avendo solo 4 punti nel maxi-girone il Porto rappresenta una delle squadra più accreditate per superare il turno, tra le più complicate da affrontare in questa prima fase. All'Olimpico, però, la squadra biancoceleste è sempre riuscita a trovare energie supplementari, nella Capitale è stato costruito un fortino. E più in generale, i ragazzi di Baroni hanno dimostrato di potersela giocare con ogni avversario, di non avere paura di nessuno. Perché a Roma sono state gettate le basi, ma la Lazio sta facendo sognare ovunque.