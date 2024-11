Lazio, Baroni nominato allenatore del mese

Marco Baroni è l'allenatore del mese di ottobre per la Lega Serie A Enilive. Il tecnico ha riportato l'entusiasmo, oltre che ai risultati e al gioco, sulla sponda biancoceleste del Tevere e verrà premiato con il Philadelphia Coach Of The Month nel pre partita di Lazio-Cagliari di questa sera. La Lazio di Baroni ha ottenuto, nel periodo preso in considerazione, 3 vittorie (contro Empoli, Genoa e Como) e una sconfitta sul campo della Juventus permettendo alla squadra di arrivare ad un totale di 19 punti e di entrare in piena corsa per un posto in Champions League.