Provedel: "Baroni ha cambiato la mentalità. Italia? Non ci penso"

A margine della vittoria di Monza, Ivan Provedel è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione della Lazio di Marco Baroni , capace di conquistare 25 punti in queste prime 12 giornate di campionato. Clean sheet importante per il portiere biancoceleste.

Provedel: "Baroni ha cambiato la mentalità"

Nel post partita di Monza-Lazio, Provedel ha analizzato così lo straordinario momento della squadra biancoceleste, trascinata da un condottiero come Marco Baroni: "L'importante è avere sempre lo spirito giusto - ha sottolineato l'estremo difensore -. Il lavoro di Baroni ci ha aiutato anche per cambiare la testa, la mentalità: pensiamo a come si ottengono le cose e ragionare gara dopo gara. Vogliamo vincere le partite, e cerchiamo di fare il massimo. Se non dovessimo riuscire a ottenere il massimo come accaduto a Torino con la Juventus, ci deve servire come stimolo per crescere e fare ancora meglio".

Provedel: "Non penso alla convocazione con l'Italia"

Tempo di rifiatare e di ricaricare le batterie, almeno per chi non è stato convocato in nazionale. È il caso dello stesso Provedel, a cui continuano ad essere preferiti Meret e Vicario, alle spalle di capitan Donnarumma: "Alla convocazione con l'Italia non ci penso - ha ammesso il portiere della Lazio -. Se arriva bene, altrimenti non è un problema. Significa che avrò più tempo per lavorare con la Lazio. Fisicamente stiamo bene nonostante tante partite in poco tempo. Magari nella ripresa c'è stata un po' di fatica nel pressarli alti, ma fa parte del gioco nel momento in cui si giocano le coppe europee".