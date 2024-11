Classifica tiri tentati e subiti: solo due squadre italiane nella top 10 d'Europa

Il segreto del successo non esiste nel calcio, ma la cura del dettaglio e lo studio della partita possono essere strategie dalle quali non si può prescindere. Di sicuro, subire poco e creare tanto può spianare la strada. A tal proposito, il Cies ha rivelato il suo ultimo studio che evidenzia la classifica delle squadre di 63 campionati in base al divario tra i tiri effettueti e concessi a partire dal rettangolo centrale dell'area di rigore. Guardando la sola classifica che comprende le top 5 leghe europee , si susseguono in ordine nei primi posti Bayern Monaco, Manchester City, Bayern Leverkusen, Monaco, Psg e Liverpool con indici che vanno dal 6.00 al 3.55 . Subito sotto il sesto posto dei Reds, la prima italiana è l' Atalanta con un indice del 3.50 e seguita da tutte le altre.

Serie A, classifica chance da rete create e concesse

In base al gap tra tiri effettuati e concessi dal rettangono centrale dell'area, il Cies rivela l'Atalanta come migliore italiana. Subito sotto, le altre della Serie A si alternano con le straniere. Appare, infatti, il Tolosa seguito dall'Inter con 3.17. A seguire il Barcellona di Hansi Flick, seguito a sua volta dal Milan con un indice del 3.00. Poi è la volta del Tottenham che precede la Juventus e il suo 2.42. L'Atletico Madrid divide i bianconeri dal Napoli che totalizza un 2.33. Tre posizioni più in basso, spicca al 18esimo posto il duo a pari merito formato da Lazio e Real Mdrid con un indice del 2.00. La Roma è l'italiana successiva, preceduta dal Borussia Dortmund, e con un indice del 1.58. Più in basso Bologna con 1.36 e Fiorentina con 1.08. Nel report del Cies, presente anche la classifica dei punti ottenuti e quelli attesi secondo un modello statistico costruito sulla base della differenza tra tiri effettuati e subiti dalla zona pericolosa per partita. Di seguito, la gallery con le italiane.