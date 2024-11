Tavares, dopo la Lazio vuole stupire Cristiano Ronaldo e il Portogallo

ROMA - Alla conquista di Cristiano Ronaldo e di tutto il Portogallo. Per Tavares è l'inizio di una nuova sfida. Ci voleva la Lazio per far arrivare la chiamata dalla nazionale maggiore. Anche perché sarebbe stato impossibile da parte del ct Roberto Martínez ignorare il re degli assist della Serie A e d'Europa. Gli 8 passaggi vincenti serviti con la maglia biancoceleste in questo straordinario avvio di campionato non hanno avuto eguali nei top 5 campionati europei. Sono arrivati al massimo a 7 Lamine Yamal in Liga, Bukayo Saka in Premier League e Omar Marmoush in Bundesliga, mentre si è fermato a 6 João Neves in Ligue 1.