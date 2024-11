Dia ha contratto la malaria nel ritiro del Senegal: come sta l'attaccante della Lazio

Brutte notizie per Lazio e Marco Baroni : Boulaye Dia ha infatti contratto la malaria nel ritiro del Senegal e non parteciperà alla prossima partita con il Burkina Faso , valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa.

Lazio, Dia ha contratto la malaria in Senegal: le sue condizioni

Questa la nota ufficiale sulle sue condizioni: "La Federcalcio senegalese (FSF) informa il pubblico che i giocatori Boulaye Dia e Lamine Camara saranno ritirati dalla partita contro il Burkina Faso-Senegal di giovedì 14 novembre 2024. Boulaye Dia ha avuto un attacco di malaria il giorno della partenza per Bamako, motivo per cui è rimasto a Dakar per continuare le cure. Per quanto riguarda Lamine Camara, negli ultimi due allenamenti ha avvertito dolori agli adduttori. I medici della Nazionale seguono con attenzione l'evolversi dello stato di salute dei due giocatori".