Lazio, retroscena Baroni prima del gol di Pedro al Porto: "Col corpo ho..."

Lazio, le parole di Baroni

Queste le sue parole a Lazio Style Radio sui minuti finali di quella sfida: "Nell’ultima gara col Porto sentivo che la squadra poteva vincere negli ultimi minuti e col linguaggio del corpo ho provato a spingere questo concetto, non era facile comunicare in quel momento a parole e quindi ho usato il corpo". Baroni continua:"Negli spogliatoi do loro 5-6 minuti per rilassarsi e recuperare energie poi intervengo, ma il mio intervento dura non pi di 4 minuti e lo faccio con un video per far vedere loro cosa migliorare. Non c’è tempo, devi intervenire chirurgicamente perché la squadra ha già dentro le emozioni e devi dargli quello che serve, non di più. Le parole devono essere spese bene senza essere eccessive".

"Con i calciatori rapporto schietto e leale"

Baroni ha parlato poi del suo lavoro quotidiano e della sua filosofia: "L’obiettivo dell’allenatore è quello di non allontanare l’obiettivo individuale da quello di squadra. Io cerco di fare in modo che ogni individuo si esalti in un modello di squadra. Cerco di esaltare l’individualità a servizio della squadra. Io cerco di essere più autorevole che autoritario, è un mio modo di vivere ci credo e lo porto avanti. La prima cosa che cercano di capire i giocatori è se conosci la cosa che tratti, vogliono sapere se puoi farli performare bene. Se non sai di che parli è meglio tacere altrimenti ti giochi lo spogliatoio. Ho un rapporto schietto e leale con i calciatori che devono capire di essere nella direzione della loro crescita personale e poi anche per mantenere le regole della squadra”.