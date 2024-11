Lazio, sospiro di sollievo: Dia non ha contratto la malaria

Sospiro di sollievo in casa Lazio per quanto riguarda le condizioni di Boulaye Dia , che non aveva partecipato all'ultimo impegno del Senegal perché sospettato di essere stato contagiato dalla malaria . Dopo un paio di giorni di apprensione, però, dall'Africa giungono notizie più che positive.

Falso allarme: Dia negativo

Si è trattato evidentemente di un falso allarme, perché gli esami cui l'attaccante biancoceleste si è sottoposto a Dakar hanno restituito esito negativo. Dia non solo non ha contratto la malaria, ma potrebbe addirittura rientrare tra i convocati della nazionale per il prossimo match contro il Burundi, valevole per la sesta e ultima giornata delle qualificazioni alla Coppa d'Africa. Una notizia che sorprende, ma che lascia anche ben sperare in vista di Lazio-Bologna alla ripresa del campionato.