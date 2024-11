Lazio, Baroni punta in alto: "Vincere l'Europa League è un sogno, ma la squadra..."

Baroni su Rovella, Guendouzi, Zaccagni e Pedro

Baroni ha visto la sfida tra Italia e Francia, con lo scontro a centrocampo tra Rovella e Guendouzi: "Hanno fatto una bella partita. Nicolò è entrato molto acceso, mi fa piacere aver aiutato alla causa con giocatori pronti anche se Guendo stava dall'altra parte. Sono contento del loro contributo". Si gode il momento di Zaccagni che "sta facendo benissimo, sono molto contento, è un'ala vera, molto bravo nel saltare l'uomo. Un giocatore che oltre alla fascia di capitano sta impersonando molto bene questo ruolo". Su Pedro invece "non ci sono più aggettivi, le qualità tecniche sono evidenti, me lo sto godendo internamente anche nelle qualità umane e professionistiche, dà un grande messaggio ai giovani, vederlo allenarsi come un ragazzino, con passione e dedizione. Un grandissimo professionista, ci sta ripagando della fiducia che ha con grandi prestazioni".