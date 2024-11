Lotito blinda Baroni: "Rinnovo? C'è empatia, la Lazio è una famiglia"

LATINA - Anche durante la sosta per le nazionali la Lazio è stata protagonista, ad esempio nel match tra Italia e Francia in cui sono stati protagonisti Rovella e Guedouzi. I biancocelesti sono una delle grandi rivelazioni della prima parte di stagione e Claudio Lotito da Latina, dove è stato premiato come miglior presidente della stagione scorsa al 'Gran Galà del Calcio Italiano', ha elogiato la squadra e il tecnico Marco Baroni .

Lotito sul rinnovo di Baroni

Sull'allenatore, il numero uno biancoceleste ha ribadito di averlo "preso sapendo che persona è e cosa può dare. Ritengo ci siano margini di miglioramento, ma dobbiamo mantenere equilibrio e la voglia di divertirsi e di far divertire i tifosi. Il rinnovo? La cosa negativa di questo mondo è parlare sempre di denaro, che è l'ultima cosa. Con Baroni c'è un rapporto familiare, non c'è bisogno di parlare, ci siamo stretti la mano, c'è un rapporto di empatia, è una famiglia. Quando c'è il pater familias, che sono io, ci sarà tempo e luogo di fare tutto, i meriti non saranno mai disattesi".

Il cammino della Lazio

Così Lotito sul cammino della sua Lazio: "Speriamo di continuare il percorso con questo clima favorevole, mantenendo quell'atteggiamento umile e quello spirito di gruppo che possono farci raggiungere l'obiettivo e dare grande soddisfazione ai nostri tifosi. Parlare di scudetto ora mi sembra fuori luogo, siamo all'inizio. Sono convinto che con questo atteggiamento potremmo creare soddisfazione e far tornare la Lazio un club di riferimento. Già oggi la Lazio non è più un punto di partenza, ma un punto di arrivo".

Le parole di Lotito sul Flaminio

Sulla questione Flaminio invece Lotito ha sottolineato che "non c'è nessuna scadenza. Entro fine mese presenteremo un progetto, siamo nei tempi. La forbice temporale è tra il 30 novembre e il 5 dicembre. Peraltro il sindaco e l'amministrazione comunale hanno percepito la bontà della nostra azione in termini di serietà e di qualità. Vedrete che sarà uno stadio che avrà un valore architettonico e organizzativo, ci saranno cose lotitiane". Infine una battuta sul Var, una "struttura di ausilio agli arbitri, non in sostituzione. Si tratta adesso di capire quali sono le necessità tecniche di utilizzo dello strumento per rendere ancora più credibile le istituzione. Var a chiamata? Porterebbe a spezzettare la partita rendendola meno appettibile e avvincente".