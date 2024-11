Lazio, c'è un piano per riportare Dia al top

Falso allarme confermato. Baroni sospira di sollievo per Dia, il caso malaria è definitivamente rientrato. E’ stato sottoposto a controlli ieri, tutti rassicuranti. I test di sabato in Senegal avevano annunciato la negatività dell’attaccante ai parassiti appartenenti al genere Plasmodium. Rientrato in Italia, lo staff ha accertato che non vi fossero segni della malattia. La versione più accreditata, veicolata in maniera informale, è che si sia trattato di influenza (una versione che il club aveva iniziato a valutare fin dai primi giorni, il giocatore aveva lamentato fastidi da sindrome simil-influenzale). Dia oggi dovrebbe tornare ad allenarsi a parte, da domani è atteso in gruppo. Non preoccupa lo stato di salute, preoccupa lo stop di una settimana. Non s’è mai allenato in Senegal. Baroni, a partire da oggi, ha quattro giorni pieni per rimetterlo il più possibile in condizione in vista del Bologna, ecco perché l’attaccante lavorerà seguendo un protocollo specifico. Ogni decisione è rimandata ai prossimi giorni, in base a ciò che il tecnico vedrà in allenamento. Da Dia dipendono il modulo e le staffette con Castellanos. Nel 4-2-3-1 giocano insieme, nel 4-3-3 (come a Monza) si alternano. Le notizie che erano rimbalzate dal Senegal avevano creato il panico perché in un primo momento s’era pensato ad uno stop più lungo, in caso di malaria si segue una profilassi pesante. Piano piano il caso è rientrato. Il prof. Rodia, coordinatore dello staff medico, già lunedì a Gr Parlamento, aveva ridimensionato la vicenda: «Aspettiamo comunque gli esami per vedere eventualmente di reinserirlo subito in gruppo. Bisogna un attimo calarsi nella realtà del continente africano, dove è stata fatta la diagnosi. Statisticamente vengono non di rado sopravvalutate queste parassitosi, come spesso capita anche qui da noi con le sindromi influenzali. Può succedere che si tenda a sopravvalutare, tante volte nella medicina è meglio fare una diagnosi peggiorativa che non una diagnosi superficiale».