Lotito: "Possiamo fare grandi risultati". Baroni: "Orgoglioso della mia Lazio"

Lazio-Bologna è finita 3-0 , al termine del match valido per la tredicesima giornata di Serie A sono intervenuti in diretta a Dazn il presidente Claudio Lotito e l'allenatore dei biancocelesti, Marco Baroni .

Lotito: "Alla Lazio alcune persone avevano fatto il loro tempo"

Lotito ha commentato: "Baroni? Persona giusta, nel momento giusto, al posto giusto. La scelta dei calciatori ha ricalcato il profilo dell’allenatore. Abbiamo ristrutturato l’ambiente. Ritenevamo che alcune persone avvessero fatto il loro tempo alla Lazio. Si erano un po’ adagiate. Era il momento di cambiare. Abbiamo inserito persone che considerano la Lazio come un punto di arrivo e di non partenza. Attraverso lavoro, sacrificio, unità di intenti, possiamo fare grandi risultati".

Lotito ha poi aggiunto: "Non abbiamo fatto nulla, ha detto bene Tare (ospite in studio). Ci aspettano gli scontri diretti, bisogna vedere come evolverà la nostra situazione in Europa". Poi Parolo ha scherzato: "Presidente le hanno già chiesto i premi?" Lotito ha risposto: "Questo è un elemento sbagliato per l'approccio che abbiamo deciso di adottare. In una famiglia se le persone si comportano in una certa maniera le si valorizza, se diventa scontato o dovuto cambia l’atteggiamento. I giocatori sono già pagati per fare le proprie prestazioni".

Baroni: "Tante cose della mia Lazio mi rendono orgoglioso"

Baroni non ha nascosto la sua soddisfazione per il quinto successo di fila in campionato: "Ci sono tante cose che mi rendono orgoglioso. La squadra mi piace perché traspare la voglia di giocare, di fare un calcio offensivo. Siamo contenti per la società e i tifosi. Voglio che la Lazio giochi sempre con questo piglio".

Sul Lazzari: "Deve stare sereno. Ha energia, ha corsa. Gli dico di andare forte, di andare addosso. Marusic sta dando tanto. Lazzari ha più spinta. Abbiamo bisogno di spinta sugli esterni. Luca Pellegrini ha fatto una grande partita sopperendo all’assenza di Nuno Tavares. La squadra ha iniziato con mentalità. Il Bologna aveva perso poco, l’abbiamo indirizzata sotto il punto di vista mentale".

Baroni e le rotazioni della Lazio: "Alleno tutti"

Baroni ha poi aggiunto e concluso. "Vengo da campionati dove ho sempre avuto bisogno di tutti. Alleno tutti, non lascio indietro nessuno. I ragazzi lo sanno. La squadra gradisce le opportunità che do e io lo rafforzo. Sarebbe bello pensare sempre a ventidue titolari e deve essere così con tante competizioni. L’atmosfera all’Olimpico? Meravigliosa. Tutte le volte rimango sempre un po’ più sorpreso. Quando parlavo di emotività la gente lo avverte, è importante, ci piace e vogliamo continuare su questa strada".