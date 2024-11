Lassù, in piena bagarre scudetto c'è anche la grande Lazio di Baroni

Lassù, in cima al campionato più incerto e più intrigante del mondo, si è arrampicata anche la grande Lazio di Baroni, a -1 dal Napoli capolista, seconda in classifica al fianco di Atalanta, Fiorentina e Inter. Un'autentica bagarre scudetto, inimmaginabile alla vigilia di una stagione che non smette di riservare sorprese a getto continuo. Una delle più spettacolari e, certamente esaltante per i suoi tifos,i è la squadra biancoceleste, il cui valore aggiunto è il sessantunenne signore fiorentino alla prima stagione nella capitale, sempre più apprezzato e apprezzabile per il lavoro serio, la competenza, lo stile sobrio e improntato all'umiltà di chi antepone l'interesse collettivo al proprio, valorizzandone ogni singolo elemento. La quinta vittoria consecutiva in campionato (diventa la settima, comprendendo Porto e Twente in Europa League), ai danni di un orgoglioso Bologna, evidentemente sfavorito dall'espulsione di Pobega al 35', non casualmente porta due firme su tre di giocatori subentrati. Si chiamano Samuel Gigot, quarta presenza e primo centro in Serie A; Oluwafisayo Faruq Dele-Bashiru, quinta presenza e primo centro in Serie A, rispettivamente l'ottavo e il nono calciatore mandati in campo da Baroni nel prosieguo di una partita e capaci di andare a rete.